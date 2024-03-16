На Закарпатье мужчина, находясь в ТЦК, пытался совершить самоубийство: проводится проверка

Его нашли в туалете со следами крови и порезов на руках.

В Закарпатье зафиксировали попытку самоубийства призывника. В Хустском РТЦК и СП проводят служебную проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ТЦК, пишет "Общественное".

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По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители ГНСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Муж сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", — отметили в пресс-службе.

Впоследствии врачи зафиксировали попытку суицида. Идет служебная проверка.

Ранее в Тернопольской области умер мужчина, потерявший сознание в ТЦК. Спецпрокуратура проверит действия военнослужащих

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