На Закарпатье мужчина написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина отметил, что не хочет служить в армии.

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тячевского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 23 ноября 2022 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. В декабре 2022 года мужчине дали повестку, однако он категорически отказался от мобилизации и написал соответствующее заявление.

На суде мужчина вину признал лишь частично. Он заявил, что «его забрали из дома, а именно из с. Ольховцы Тячевского района Закарпатской области и привезли в ТЦК, где удерживали в течение четырех дней. Впоследствии его отправили в г. Житомир, а дальше - в г. Львов, откуда он вернулся в г. Тячев". Мужчина заявил, что он ВЛК не проходил, а его просто признали годным. Он сетовал на противоправные действия работников военкомата, однако в милицию не обращался. Житель Закарпатья подтвердил, что написал заявление об отказе от мобилизации и не хочет служить в ВСУ «из-за проблем с сердцем».

Председатель ВВК на суде опровергла заявления подсудимого. Она подчеркнула, что он не жаловался на состояние здоровья и не оспаривал решение военно-врачебной комиссии. Работник ТЦК добавил, что призывник действительно написал заявление об отказе от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который больше года избегал мобилизации.

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