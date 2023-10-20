На Закарпатье мужчина дважды пытался сбежать за границу: что он придумал

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который решил стать "многодетным отцом", чтобы убежать за границу. Для этого он изготовил фальшивое свидетельство о рождении третьего ребенка.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Мужчина официально зарегистрировал "фейкового" ребенка

По данным материалов суда, отец двоих детей из Закарпатской области изготовил фальшивое свидетельство о рождении третьего ребенка и пытался уехать за границу.

В апреле 2023 года мужчина обратился в Береговский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и показал поддельное медицинское свидетельство о рождении третьего ребенка. Там он получил свидетельство о рождении ребенка, однако впоследствии Больница Святого Мартына этого не подтвердила. Также данные о младенце не были внесены в автоматизированную базу Doctor Eleks, eHealth и Электронную систему здравоохранения.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Уклонист дважды пытался бежать за границу

30 апреля 2023 года мужчина на пункте пропуска "Косино" показал фальшивое свидетельство о рождении третьего ребенка, но его не выпустили за границу.

13 мая на пункте пропуска "Ужгород" мужчина снова показал свидетельство о рождении "фейкового" ребенка, однако тоже не смог уехать за границу.

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что "21 апреля 2023 года предъявил специалисту отдела ДРАЦС в Береговском районе поддельное медицинское свидетельство о рождении ребенка. В дальнейшем, он с целью выезда за пределы Украины дважды, 30 апреля и 13 мая 2023 года, предъявлял работникам Государственной пограничной службы Украины поддельное удостоверение многодетной семьи.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 358 УК Украины. Его осудили на 1 год ограничения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, правоохранители заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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