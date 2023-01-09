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На Закарпатье мужчина ограбил колядников: отобрал 16 тысяч гривен (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Закарпатье мужчина ограбил колядников: отобрал 16 тысяч гривен (фото)

Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

На Закарпатье во время "Рождественской коляды" мужчина напал на колядников и отобрал у них 16 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Закарпатской области.

Известно, что к колядникам, которые возвращались ночью после поздравления односельчан с рождественскими праздниками, подошел неизвестный. Он внезапно ударил одного из мужчин и отобрал у него более 16 тысяч гривен, после чего скрылся.

© Национальная полиция Закарпатской области
Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Полицейские оперативно задержали грабителя, им оказался 22-летний местный житель. У него изъяли часть денег, их вернут потерпевшим. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

© Национальная полиция Закарпатской области
Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Напомним, в Житомире несовершеннолетние колядники колотили ногами по заборам и вырвали домофон людям, которые не открыли им дверь. Теперь нарушителей ищут правоохранители.

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Дата публикации
Просмотры
590
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