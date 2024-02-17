На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации и задонатил на ВСУ: помогло ли это ему

На суде мужчина заявил, что не желает служить в армии.

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили уклониста от мобилизации. На суде он заявил, что задонатил на FPV-дроны и ремонт автомобиля для воинов ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 26 октября 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. В тот день житель Закарпатья получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации "ссылаясь на ряд причин личного характера и собственные убеждения".

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что у его матери есть 2 группа инвалидности. Также он добавил, что пожертвовал 35 тыс. грн на FPV-дроны и 5 тыс. грн на ремонт авто для военных.

"С учетом тяжести совершенного уголовного преступления, личности обвиняемого, который не судим, к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении мать, которая является инвалидом 2 группы, добровольно оказал материальную помощь ВСУ в размере 40000 гривен, совершил нетяжелое преступление, суд считает, что цель наказания, определенная в ч.2 ст. 50 УК Украины, будет достигнута только при назначении обвиняемому наказания в виде лишения свободы, при этом, суд считает необходимым применить положения ст. 75 УК Украины, освободив мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в пояснении суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что "повестку ему не вручали".

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