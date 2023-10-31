На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за "туберкулеза и неграмотности": как его наказали

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за "туберкулеза и неграмотности".

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, в июне 2022 года ВВК признала мужчину годным к военной службе. Тогда же он получил повестку и должен был прибыть в военкомат, однако уклонился от службы в армии во время военного положения.

На суде подозреваемый заявил, что работники военкомата встретили его у дома и доставили для прохождения ВВК. Там он был признан годным к службе в армии и ему вручили повестку. Мужчина заявил, что он не пришел в военкомат, поскольку боялся. Также он добавил, что в 2020 году лечился от открытой формы туберкулеза. Мужчина заявил, что он неграмотный – не умеет читать и писать, поскольку учился всего 5 лет в спецшколе-интернате. Подозреваемый вину признал и раскаялся.

Свидетельство подозреваемого на суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде представительница ВВК заявила, что если бы у нее были документы о том, что мужчина болел туберкулезом, то отправила бы его к фтизиатру. Также она добавила, что в случае заболевания могла снять подозреваемого с учета.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок, на 2 года испытательного.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Черкассах мужчина отказался от мобилизации из-за матери с 3 группой инвалидности.

Читайте также: