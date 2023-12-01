На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, но потом исправился: его судили

Мужчина вину признал и добровольно пошел в ВСУ.

В Закарпатской области судили 35-летнего мужчину за отказ от мобилизации. При рассмотрении дела оказалось, что мужчина уже в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии и он на 10 января 2023 года получил "боевую повестку", однако отказался от мобилизации.

Во время заседания адвокат подозреваемого сообщил, что мужчина с сентября 2023 находится на службе в ВСУ. Он просил закрыть дело в отношении обвиняемого.

Подозреваемый тоже просил суд его не наказывать, поскольку он устранил нарушения и находится на службе в армии.

Суд закрыл уголовное производство.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации и заявил об "искреннем раскаянии"

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