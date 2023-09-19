На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что "не хочет воевать и у него есть семья": как все закончилось

На суде уклонист просил его не наказывать.

В Закарпатской области судили мужчину, который письменно отказался от мобилизации, потому что "не хотел воевать и должен содержать свою семью".

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в браке воспитывает одного ребенка. 1 апреля 2023 года он получил повестку и прошел осмотр в ВВК, где он был признан годным к службе в армии во время военного положения.

Однако житель Закарпатья отказался от мобилизации, аргументируя это тем, что он "не хочет воевать и должен содержать свою семью".

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде уклонист признал свою вину и не отрицал текст обвинения. Он просил суд строго его не наказывать.

Мукачевский горрайонный суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на один год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за больных почек и его наказали.

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