На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что у него есть двое детей: как наказали уклониста

На суде он вину признал и раскаялся.
В Закарпатской области мужчина отказался от мобилизации, заявив, что у него есть двое детей, а потому он волнуется за свою жизнь. За это его приговорили к испытательному сроку.
Об этом говорится в приговоре Мукачевского районного суда Закарпатской области.
По данным суда, призывником является уроженец Новой Каховки Херсонской области. Он женат и воспитывает двоих детей. Мужчину 29 марта 2023 признали годным к военной службе и выдали повестку. Однако он так и не пришел в военкомат.
На суде подозреваемый вину признал и заявил, что отказался от мобилизации, поскольку "боится за свою жизнь, потому что у него на содержании и воспитании есть двое малолетних детей".
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако судья заменил этот срок на один испытательный год.
Напомним, как в Украине уклонисты спорят в судах и попадают в тюрьму.
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