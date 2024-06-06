На Закарпатье мужчина отказался проходить ВВК и становиться на военный учет: как его наказали

В Закарпатской области на 5100 грн оштрафовали ФЛП, который отказался проходить ВВК и становиться на военный учет.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в помещении ТЦК 24 августа 2023 категорически отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Суд отметил, что таким образом житель Закарпатья "уклонился от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Житель Закарпатья вину признал. Прокурор подал в суд заявление о рассмотрении дела в упрощенном порядке.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.337 УК Украины и оштрафовал его на 5100 грн.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.

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