На Закарпатье мужчина письменно отказался от мобилизации: наказали ли его

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который в военкомате отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 18 сентября 2023 прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии во время военного положения. В тот день ему вручили повестку о том, что он 19 сентября должен прийти на службу.

Однако мужчина письменно отказался от мобилизации. На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что действительно прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. Однако он добавил, что у него есть проблемы со зрением, поэтому он не хочет и не может воевать.

"Согласно заявлению от 18.09.2023 года, последний отказался от прохождения военной службы во время мобилизации из-за плохого состояния здоровья и плохого зрения. В судебном заседании установлено, что обвиняемый лично писал указанное заявление, данный факт им не оспаривается", — говорится в материалах суда

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы, заменив его на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, недавно в Закарпатской области к реальным срокам наказания были приговорены двое военнообязанных, ранее получивших лишь условные сроки наказания. Апелляционные суды после обжалования приговоров прокуратурой отправили мужчин за решетку.

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