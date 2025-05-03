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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Закарпатье мужчина погиб в собственном доме — вытащил чеку из гранаты

В селе Ракошино мужчина с товарищем устроили взрыв в доме. Один из них не выжил.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте инцидента

Полиция на месте инцидента / © Национальная полиция Украины

В Мукачевском районе на Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще один ранен. Взрыв произошел утром, 3 мая, в частном доме в селе Ракошино.

Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители обследовали место происшествия, осуществили первоочередные мероприятия и выяснили, что в квартире взорвалась граната.

Известно, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители.

«Во время неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. В результате взрыва он погиб на месте происшествия, а его 54-летний товарищ получил ранения и госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.

Событие следователи предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу идет досудебное расследование.

Напомним, в Закарпатье мужчины погибли в результате взрыва гранаты.

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