На Закарпатье мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и письменно отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.
По данным суда, мужчину в декабре 2023 года признали годным к военной службе. На следующий день ему пытались дать повестку для отправки в часть, однако мужчина категорически отказался от мобилизации и написал об этом письменное заявление.
На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "письменно отказался от прохождения военной службы по личным обстоятельствам, в частности, наличия на иждивении матери. В содеянном раскаялся".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 3 годам лишения свободы.
Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Полтавской области осудили за уклонение от мобилизации отца 7 детей.
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