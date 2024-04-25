На Закарпатье мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и письменно отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчину в декабре 2023 года признали годным к военной службе. На следующий день ему пытались дать повестку для отправки в часть, однако мужчина категорически отказался от мобилизации и написал об этом письменное заявление.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "письменно отказался от прохождения военной службы по личным обстоятельствам, в частности, наличия на иждивении матери. В содеянном раскаялся".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области осудили за уклонение от мобилизации отца 7 детей.

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