На Закарпатье мужчина получил повестку и уехал за границу: как его наказали по возвращении

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не захотел мобилизоваться и уехал за границу в командировку.

Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, подозреваемый является водителем и воспитывает двоих детей. Он получил повестку и 3 января должен был прибыть в ТЦК и СП, однако уклонился от военной службы.

В суде мужчина рассказал, что 2 января на улице в городе Иршава его остановили военными и привезли в ТЦК и СП, где он прошел ВВК. На следующий день мужчина поехал на грузовом автомобиле за границу, считая, что это является основанием для того, чтобы не прийти в военкомат. Вины он не признал.

Работник ТЦК и СП сообщил, что житель Закарпатья должен был прибыть в ТЦК, однако позвонил и сообщил, что он в командировке.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Кировоградской области мужчина придумал способ, как избежать мобилизации, он сам пришел в ТЦК

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