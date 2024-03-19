На Закарпатье мужчина придумал нестандартную причину отказа от мобилизации: наказали ли его

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который письменно отказался от мобилизации. На суде среди причин он называл то, что "его бывшая жена за границей, что он болен и нужно кормить скот".

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, житель Закарпатья 31 августа 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. В тот же день ему вручили повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации и написал письменное заявление.

На суде подозреваемый заявил, что работники ТЦК остановили его на улице и привезли для прохождения ВВК, которая признала его годным, хотя он якобы "болеет". Там ему вручили повестку, но он отказался от мобилизации, потому что "у него есть дети, которых он самостоятельно воспитывает, поскольку их мама находится за границей, и кроме этого, в хозяйстве остался некормленый скот". Мужчина подтвердил, что его бывшая не лишена родительских прав, а действий работников военкомата он не оспаривал.

На суде работник ТЦК объяснил, что подсудимый ему заявил, что "отказывается от мобилизации, потому что боится погибнуть".

В общине, где живет мужчина, опровергли, что мужчина сам воспитывает детей. Там отметили, что мужчина живет только со своей сожительницей.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что он "против войны".

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