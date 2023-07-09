На Закарпатье мужчина развращал 8-летнюю девочку на берегу реки (фото)

В городе Мукачево Закарпатской области задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в развращении 8-летней местной девочки.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Правоохранители получили сообщения от местных жителей, увидевших на берегу реки обнаженного мужчину. Он купался с полностью раздетой маленькой девочкой, без купальника.

Мужчина уверял прохожих, которые обратили внимание на эту ситуацию, что это его дочь, однако они ему не поверили и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что мужчина начал приставать к ребенку, когда он вышел из своего двора на прогулку. Он схватил девочку за руку и, угрожая, потащил к местному водоему, где заставил полностью раздеться и вместе с ним пойти купаться. В водоеме мужчина начал совершать развратные действия, которые повторял и на берегу реки.

Полицейские забрали ребенка в безопасное место, а злоумышленника задержали. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Действия задержанного квалифицировали по ч. 2 ст. 156 УКУ (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица), которое предусматривает до 8 лет заключения.

В полиции готовят ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения и будут настаивать на содержании под стражей.

Правоохранители также установили семью потерпевшей девочки, с которой работает ювенальная полиция.

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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