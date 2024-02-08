На Закарпатье мужчина с образованием 5 классов придумал, как показать уклонистам "зеленый коридор" в Венгрию

В Закарпатской области к 7 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который помогал мужчинам бежать за границу.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, подозреваемым является уроженец России, гражданин Украины с образованием 5 классов. Летом 2022 года он вместе с сообщниками пытался переправить за границу 2 уроженца Донбасса, однако пограничники задержали уклонистов. Впоследствии подозреваемый попытался провести в Венгрию еще 5 мужчин. Но их тоже задержали.

За это уклонисты заплатить сообщникам 4500 долларов за двоих. По данным одного из задержанных, именно подсудимый был их "проводником".

Еще один свидетель добавил, что он вместе с другими 4 мужчинами хотели бежать в Венгрию. Подозреваемый довел их до забора и показал, где перелезать, после чего они дали "проводнику" разную сумму средств. Однако уклоняющие так и не попали в Венгрию, потому что их задержали пограничники.

Обвиняемый на суде свою вину не признал. Он заявил, что "собирал рабочих для строительных работ". Житель Закарпатья добавил, что сообщник и его жена предлагали показать уклонистам "зеленый коридор" в Венгрию, но он якобы отказался и никаких денег не брал. Однако его показания опровергли свидетели — мужчины, которые хотели бежать за границу, подтвердили, что именно подсудимый показывал им дорогу.

"Второй эпизод уголовного правонарушения совершил во время того, как суд рассматривал дело в отношении него по первому эпизоду, свидетельствующему о его нежелании приносить пользу обществу, суд считает, что обвиняемому следует назначить наказание в виде лишения свободы в пределах установленной в санкции ч. 3 ст. 332 УК Украины", — говорится в пояснении суда.

Береговский райсуд Закарпатской области признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области мать придумала, как за 4000 долларов вывести сына за границу.

Читайте также: