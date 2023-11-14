На Закарпатье мужчина сначала уклонился от мобилизации, но потом передумал: как его наказали

На суде мужчина объяснил, что ухаживал за бабушкой и несовершеннолетним братом.

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который сначала отказался от мобилизации, но на суде заявил, что готов к службе в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, мужчину в июне 2023 года ВВК сочла годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был 9 июня 2023 прибыть на службу в армии, однако уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он пояснил, что получил повестку от работников РТЦК и СП, прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. 9 июня он должен был прибыть в военкомат для службы в армии, однако уклонился, поскольку его 76-летняя бабушка заболела. А именно она ухаживает за его несовершеннолетним братом. Поэтому мужчина остался дома. Житель Закарпатья добавил, что готов служить в ВСУ и защищать Украину и просил приговорить его к испытательному сроку лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Однако реальный срок суд заменил на 1 год и 6 месяцов испытательного.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области осудили 35-летнего жителя Харькова, отказавшегося от мобилизации.

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