На Закарпатье мужчина убил ножом чужого кота – как его наказали

Мужчине вынесли приговор за убийство чужого кота кухонным ножом.
Житель Закарпатской области в начале августа 2023 года убил чужого кота породы канадский сфинкс кухонным ножом. Событие произошло около 20:00 в общежитии Карпатского университета им. А. Волошина в Ужгороде.
Об этом пишет Zaxid.net.
Ужгородский городской районный суд вынес приговор мужчине. Так обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и избежал тюремного заключения – ему назначили годовой испытательный срок.
Как говорится в материалах дела, мужчина нанес животному одну колото-режущую рану длиной около 6 см, в результате чего кот умер от кровопотери. В судебных документах не указаны мотивы преступления мужчины.
Владелец животного дал согласие на заключение соглашения между обвиняемым и прокурором. Дело рассмотрел суд, утвердивший заключенное соглашение и назначивший обвиняемому наказание – два года тюрьмы, однако судья освободил мужчину от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.
На приговор еще может быть подана апелляция.
Напомним, в Одессе мужчина использовал маленькую дочь в качестве прикрытия для продажи кокаина.
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