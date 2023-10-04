На Закарпатье мужчина убил ножом чужого кота – как его наказали

Житель Закарпатской области в начале августа 2023 года убил чужого кота породы канадский сфинкс кухонным ножом. Событие произошло около 20:00 в общежитии Карпатского университета им. А. Волошина в Ужгороде.

Об этом пишет Zaxid.net.

Ужгородский городской районный суд вынес приговор мужчине. Так обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и избежал тюремного заключения – ему назначили годовой испытательный срок.

Как говорится в материалах дела, мужчина нанес животному одну колото-режущую рану длиной около 6 см, в результате чего кот умер от кровопотери. В судебных документах не указаны мотивы преступления мужчины.

Владелец животного дал согласие на заключение соглашения между обвиняемым и прокурором. Дело рассмотрел суд, утвердивший заключенное соглашение и назначивший обвиняемому наказание – два года тюрьмы, однако судья освободил мужчину от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, в Одессе мужчина использовал маленькую дочь в качестве прикрытия для продажи кокаина.

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