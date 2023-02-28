На Закарпатье мужчина угнал автомобиль, потому что военкомат отказался его мобилизовать

За кражу мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В г. Тячев Закарпатской области мужчина угнал автомобиль, потому что местный военкомат отказался его мобилизовать.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

Инцидент произошел 16 декабря 2022 года. На суде подозреваемый рассказал, что в тот день он пришел в военкомат с просьбой мобилизовать его на войну, однако там отказались это делать. Тогда он выпил алкоголь и решил украсть припаркованный автомобиль, чтобы поехать к девушкам в Хуст.

Подозреваемый утверждает, что автомобиль не был закрыт, внутри салона были ключи. Он говорит, что планировал сам вернуть транспортное средство, однако его задержала полиция в 29 километрах от места преступления.

В приговоре суда указано, что ранее подозреваемый был приговорен к 2 годам испытательного срока. Тячевский райсуд признал подозреваемого виновным по ст. 289 ч. 2 УК Украины, его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, 33-летнего жителя одного из поселков Уманского района Черкасской области будут судить за то, что тот получил повестку, но не явился на сбор. За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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