На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации и заявил об "искреннем раскаянии": суд его наказал

В Закарпатской области мужчину, который отказался от мобилизации, сначала приговорили к испытательному сроку, однако прокурор обжаловал это решение. Уклониста на 3 года отправили в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре Закарпатского апелляционного суда.

По данным суда, житель города Мукачево в декабре 2022 года был признан годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть в ТЦК и СП, однако уклонился.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и осудил на 4 года лишения свободы, заменив реальный срок испытательным сроком.

Прокуратура Закарпатской области обжаловала это решение в апелляционном суде, требуя отправить уклониста в тюрьму. Адвокат мужчины просил его не наказывать.

Закарпатский апелляционный суд считает, что "отказ от защиты Родины, свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного уголовного преступления, что может привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства и в условиях военного положения является недопустимым". Суд также считает, что "искреннее раскаяние" уклониста нельзя учитывать, поскольку он не исправился.

Апелляционный суд отменил приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 11 мая 2023 года. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области ограничен годный предприниматель трижды отказался от повестки.

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