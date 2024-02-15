На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что "повестку ему не вручали": суд его наказал

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 30 ноября 2022 года прошел ВВК, признавшую его годным к службе в армии. В тот же день ему вручили повестку, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Он заявил, что действительно прошел ВВК, которая сочла его пригодным для мобилизации. Во время прохождения медицинского осмотра он сообщал врачам о своем заболевании врожденными невусами кожи туловища, а также о том, что в 2015 году он признан непригодным к военной службе в мирное время и ограничен годным в военное время, однако комиссией эти обстоятельства не были учтены. Он также заявил, что повестки ему не вручали, хотя подпись стоит его. Он добавил, что уклонился от мобилизации "по неосведомленности, а также из-за того, что считал наличие у него оснований для отсрочки".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области на 102 тыс. грн оштрафовали мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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