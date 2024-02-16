На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что у него есть родня в РФ и "неправильное заключение ВВК"

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили местного жителя, который уклонился от мобилизации, потому что ему вручили повестку у места работы и признали ограниченно годным к службе в армии.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, в мае 2023 года мужчину признали ограниченно годным к военной службе. В октябре 2023 года ему вручили повестку, однако житель Мукачево категорически отказался защищать Украину.

На суде подозреваемый вину не признал. Он заявил, что якобы работники военкомата задержали его возле завода, где он работал и посадили в автобус. Он отметил, что ВВК признала его ограниченно годным к службе в армии и ему несколько раз давали отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. В октябре 2023 года он отказался от призыва.

"Написал собственноручно заявление об отказе от прохождения военной службы по мобилизации, поскольку в России и в Туркменистане у него много родственников и друзей, против которых не хочет воевать. Не признает свою вину в совершении указанного уголовного преступления в связи с его плохим состоянием здоровья, считает, что заключение военно-врачебной комиссии о его ограниченной пригодности к военной службе является неверным, считает себя непригодным", - говорится в показаниях подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, на Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что "повестку ему не вручали".

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