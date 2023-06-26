На Закарпатье мужчина устроил схему продажи детей за границу: что ему угрожает

С одной женщины он мог заработать 20 тысяч долларов.

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему торговли детьми. Местный житель организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, правоохранители задержали мужчину, организовавшего схему торговли людьми. Его задержали в пункте пропуска Малые Селменцы. Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына в Словакию за 25 тысяч долларов.

Полицейские, совместно с пограничниками и следователями СБУ, установили, что фигурант подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей. Мать должна была установленным порядком пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов США. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов. Фигурант был помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 УКУ "Торговля людьми". За совершенное мужчине грозит лишение свободы до 15 лет”, – рассказали в МВД.

Напомним, что в Закарпатской области пограничники в лесу обнаружили двух уклонян и их проводника, показывавшего им дорогу за границу.

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