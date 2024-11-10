На Закарпатье мужчина в маске Дедпула подрался с полицией возле банка: применил мачете

За сопротивление сотрудникам полиции дебошира оштрафовали на 17 тысяч гривен.

В закарпатском городе Тячеве 30-летний местный житель, на котором была маска Дедпула, антигероя из комиксов Marvel, подрался с сотрудниками полиции, приехавшими в отделение банка, где сработала сигнализация. При этом мужчина ударил одного из полицейских ножом-мачете.

Как стало известно из решения Тячевского районного суда Закарпатской области, за сопротивление работникам полиции дебошира оштрафовали на 17 тысяч гривен.

В приговоре говорится, что обвиняемый подъехал к полицейским на велосипеде, он был в маске и с мачете за спиной. При этом он еще был в нетрезвом состоянии.

На требование полицейских положить оружие на землю он отреагировал дерзко. Во время задержания ударил одного из полицейских ногой в лицо, а другого - мачете по руке.

Пред судебным заседанием обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины по ч. 2 ст. 342 УК. Кроме штрафа 17 тысяч гривен, он должен оплатить 1,5 тыс. грн за судебные экспертизы.

Приговор может быть обжалован в Закарпатском апелляционном суде.

Напомним, в Полтаве криминальный "авторитет" и полицейский избили парня, защищавшего девушку.

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