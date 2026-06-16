На Закарпатье мужчина вернулся из психбольницы, убил молотком двух соседей и ранил отца

Задержанный нападающий

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На Закарпатье мужчина забил молотком двух односельчан и тяжело ранил собственного отца.

Об этом сообщают полиция Закарпатской области и заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов, а также «Суспільне Закарпаття».

Детали трагедии

Инцидент произошел утром 15 июня в селе Клячаново Мукачевского района. Мужчина, недавно вернувшийся домой из психиатрической больницы, набросился на собственного отца и двух односельчан.

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По словам правоохранителей, между 46-летним мужчиной и его отцом возник конфликт, во время которого фигурант нанес потерпевшему многочисленные удары молотком по голове.

На крики о помощи прибежали двое соседей — 48-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они пытались остановить нападавшего, однако тот набросился и на них. От полученных травм оба погибли на месте происшествия. Отец злоумышленника находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Что рассказали соседи

«Ехала скорая, шла по той улице женщина и спросили у нее: "Где улица Травневая?". Она мне говорит: "К кому это пришли? Там утром такая беда: была скорая, была полиция". Он (подозреваемый — ред.) первого убил соседа, а затем 77-летняя женщина привязала козу и кричала: "Довольно, оставьте его". После этого он и ее (убил — ред.)», — рассказала местная жительница Ольга.

Другой житель села пан Владимир рассказывает, что лично знал отца нападавшего, которого хотел убить собственный сын.

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«Я знаю, что его отец очень хороший человек, потому что я с ним работал в 1985–86 годах в колхозе на столярке — он очень порядочный. Я не знаю, что там произошло», — отметил он.

Злоумышленника отправили в психбольницу

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. По информации «Суспильного», злоумышленнику избрали меру пресечения в виде помещения в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Погибших могло быть еще больше

Небитов заметил, что неизвестно, сколько еще жизней могла унести эта трагедия, если бы полицейские не прибыли на место и не остановили нападавшего.

«За коротким предложением в сводке — "злоумышленника задержали с поличным" — стоят секунды, когда правоохранители обязаны принимать решение. Вооруженный преступник, внезапное нападение, взрывчатка, неконтролируемая агрессия, террористический акт — никто из оперативников, следователей или патрульных точно не знает, что будет ждать его на очередном вызове. Но каждый из них садится в автомобиль и едет туда, где нужна помощь. Критиковать полицию легко… Значительно сложнее — оказаться перед человеком, который только что убил, и сделать все, чтобы он не убил снова», — отметил заместитель главы Нацполиции.

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Дата публикации 19:37, 16.06.26 Количество просмотров 29 На Закарпатье мужчина убил двух соседей и тяжело ранил отца: его отправили в психушку

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