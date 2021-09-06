На Закарпатье мужчина выгнал бывшую жену с детьми на улицу и поджег дом: фото

На Закарпатье мужчина выгнал бывшую жену с детьми на улицу и поджег дом: фото

Злоумышленника задержали.

В поселке Солотвино Закарпатской области мужчина ворвался в дом к бывшей жене, выгнал ее с детьми на улицу и поджег помещение. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Об инциденте правоохранителей сообщила бывшая жена злоумышленника.

"Полицейские установили, что 50-летний мужчина пришел в дом своей бывшей жены, совершил с ней ссору, выгнал всех на улицу и поджег кровать в спальне. Во время пожара выгорела одна комната, остальная часть дома наполнилась дымом", — рассказали в полиции.

Семья не могла помешать мужчине, ведь он стоял на входе и угрожал физической расправой.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Полицейские, прибывшие по вызову, задержали злоумышленника. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По данному факту в полиции открыли производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Следователи будут обращаться в суд с ходатайством о содержании фигуранта под стражей. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и поджоге квартире. Следователи говорят, что он устроил пожар, чтобы скрыть расправу над семьей.

Новости Украины: в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве

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