На Закарпатье мужчина вырвался от пограничников и скрылся в Венгрии – журналист

Уклонист сбежал от пограничников и бросился в сторону Венгрии, однако его поймали. Вторая попытка побега для злоумышленника оказалась успешной.

В Закарпатье мужчина на КПП "Астей" (Лужанка) вырвался от пограничников и сбежал в Венгрию.

Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в Госпогранслужбе.

По информации журналиста, во время прохождения украино-венгерской границы мужчину отведи в админздание пункта пропуска, чтобы проверить документы.

Мужчина же бросился бежать в сторону Венгрии, однако первая попытка побега завершилась неуспешно.

"Его догнали пограничники и завалили на землю. Но он снова вырвался и перебежал на венгерскую сторону пункта пропуска, куда украинским пограничникам запрещено заходить. Там он успешно оформился у венгров и попал в ЕС", – говорит Глагола.

Журналист выяснил, что беглец – житель города Берегово (Закарпатской области) 1972 года рождения.

В ГПСУ эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, по информации издания Politico, с начала войны из Украины уехали 650 тыс. мужчин призывного возраста.

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