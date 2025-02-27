На Закарпатье мужчина жестоко избил коня: какое наказание ему грозит (фото)

В селе Гать на Закарпатье задержали 37-летнего мужчину, который жестоко обращался с лошадью и бил ее посторонним предметом.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Полиция провела необходимые мероприятия, привлекая ветеринара для осмотра животного. Лошадь, которую житель Закарпатья жестоко избил, изъяли и поместили в реабилитационный центр. Его назвали Мазли, и сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Житель Закарпатья сообщили о подозрении за жестокое обращение с животными, и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Кроме этого, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц, которые подстрекали фигуранта к издевательству над животным", — говорится в сообщении.

Спасенное животное / Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Напомним, в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на энергообъектах.

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