Украина
81
1 мин

На Закарпатье мужчину будут судить за издевательство над животным: тянул лабрадора мотоблоком

На Береговщине мужчину подозревают в жестоком обращении с лабрадором.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На Закарпатье мужчину будут судить за издевательство над животным: тянул лабрадора мотоблоком

На Береговщине мужчину будут судить за издевательство над собакой — лабрадор выжил / © unsplash.com

На Закарпатье 35-летнему жителю села Тросник Береговского района сообщено о подозрении из-за жестокого обращения с животным, что повлекло телесные повреждения.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 15 октября 2025 года. По данным следствия, мужчина намеренно привязал собаку породы лабрадор металлической цепью к мотоблоку и стал тянуть ее по полевой дороге. Свидетелями происшествия стали местные жители — они остановили правонарушения, оказали первую помощь пострадавшему животному и вызвали ветеринара.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

Фото: Закарпатская областная прокуратура

По заключению специалиста, пес получил многочисленные травмы головы, шеи, грудной клетки и конечностей.

Следователи полиции продолжают досудебное расследование и решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

81
