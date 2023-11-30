На Закарпатье мужчину из магазина забрали в ТЦК и признали "годным": суд принял неожиданное решение

В Закарпатской области судили мужчину, которого из магазина забрали в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.) и признали годным к службе в армии, однако он отказался от мобилизации. На суде он заявил, что повестки не получал и не уклонялся от службы в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, жителя Закарпатья 26 февраля 2022 признали годным к службе в армии и вручили повестку, однако он не пришел в пункт сбора.

Мужчина на суде объяснил, что 26 февраля 2022 года он вернулся из Киева, где был на заработках. В тот же день в помещении магазина его задержала полиция и отвезла в военкомат. Там ВВК сочла его годным к службе в армии. Житель Закарпатья объяснил, что он не проходил медицинской комиссии, его только спросили, болеет ли он. Тот сообщил, что у него "врожденный порок сердца и проблемы с психикой", он состоит на учете у врача-нарколога.

После этого мужчину отпустили домой и сказали прийти в ТЦК на следующий день. Призывник настаивал, что никакого официального документа ему не давали.

Представитель ТЦК заявлял, что мужчине вручили мобилизационное распоряжение, однако тот отказался от службы в армии.

При рассмотрении дела суд установил, что работники ТЦК и СП допустили техническую ошибку при заполнении мобилизационного распоряжения. Также они не зафиксировали отказ от прохождения службы в армии.

Суд оправдал мужчину и отпустил его на свободу.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Волыни пенсионер получил повестку, но отказался от мобилизации.

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