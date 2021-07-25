На Закарпатье мужчину, который копал колодец, привалило 8-метровым слоем земли

Чтобы откопать его, пришлось задействовать экскаватор.
В селе Карповтлаш Хустского территориальной общины, во время копания колодца погиб мужчины.
Об этом сообщает местная ДСНС.
Отмечают, что человек был на 8-метровой глубине, когда произошел обвал породы. Его засыпало слоем земли.
"Подключив к проведению работ экскаватор, спасатели достали тело мужчины из-под завала. Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения", — сообщили в ведомстве.
Сейчас проводится следствие.
Напомним, что в городе Монастырище Черкасской области во время ремонта канализационного коллектора погибли двое мужчин. По данным правоохранителей, коммунальщики проводили плановые обходы канализационной сети. Находясь в колодце на глубине 4 метров, мужчины внезапно потеряли сознание.