На Закарпатье мужчину, который копал колодец, привалило 8-метровым слоем земли

На Закарпатье мужчину, который копал колодец, привалило 8-метровым слоем земли

Чтобы откопать его, пришлось задействовать экскаватор.

В селе Карповтлаш Хустского территориальной общины, во время копания колодца погиб мужчины.

Об этом сообщает местная ДСНС.

Отмечают, что человек был на 8-метровой глубине, когда произошел обвал породы. Его засыпало слоем земли.

"Подключив к проведению работ экскаватор, спасатели достали тело мужчины из-под завала. Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится следствие.

Напомним, что в городе Монастырище Черкасской области во время ремонта канализационного коллектора погибли двое мужчин. По данным правоохранителей, коммунальщики проводили плановые обходы канализационной сети. Находясь в колодце на глубине 4 метров, мужчины внезапно потеряли сознание.

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