На Закарпатье мужчину в новогоднюю ночь переехал трактор: он скончался

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.
Вблизи с.Турья Реметы Закарпатской области в новогоднюю ночь мужчину переехал трактор. Он скончался на месте ДТП.
Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.
Известно, что трактор сбил 45-летнего местного жителя. Ему сразу вызвали медиков. Однако от полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
"Травмы, которые получил 45-летний потерпевший, были несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.
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