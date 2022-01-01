На Закарпатье мужчину в новогоднюю ночь переехал трактор: он скончался

На Закарпатье мужчину в новогоднюю ночь переехал трактор: он скончался

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.

Вблизи с.Турья Реметы Закарпатской области в новогоднюю ночь мужчину переехал трактор. Он скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.

Известно, что трактор сбил 45-летнего местного жителя. Ему сразу вызвали медиков. Однако от полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

"Травмы, которые получил 45-летний потерпевший, были несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.

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