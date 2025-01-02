На Закарпатье мужчины в форме железнодорожников пытались пересечь границу

На украинско-словацкой границе разоблачили двух мужчин, пытавшихся обойти закон, выдавая себя за работников железной дороги. Ради этого они одели спецодежду из светлоотражающих жилетов, взяли с собой кирку и лопату и молча двигались вдоль железнодорожных путей в направлении границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По информации Государственной пограничной службы, нарушители направлялись по рельсовому пути в пограничном городе Большой Березный, а затем отправились в направлении леса, имитируя проверку состояния путей. Такой маршрут для них организовали переправители в надежде обойти усиленную охрану.

Впрочем, их план провалился: вблизи заградительного забора "железнодорожников" задержали пограничники. Впоследствии правоохранители задержали и их проводников, пытавшихся помочь в нелегальном пересечении границы.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Переправщики взяли под стражу. В настоящее время идет следствие, в ходе которого выясняются все детали и возможные соучастники.

Напомним, ранее на Закарпатье переправчики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, якобы сопровождавшего тело погибшего воина.