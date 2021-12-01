На Закарпатье на почти 5 лет посадили мужчину из-за видео с Интернета, которое он разослал знакомым

На Закарпатье на почти 5 лет посадили мужчину из-за видео с Интернета, которое он разослал знакомым

Мужчина уже был судим за распространение порнографических материалов.

В Закарпатской области к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который загрузил из Интернета три видео, пропагандировавших сцены насилия, и разослал их знакомым.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, обнародованном 29 ноября.

По данным суда, ранее судимый мужчина загрузил из Интернета три видео, содержащие сцены, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Затем он через Viber разослал этот контент своим знакомым. Подозреваемому инкриминировались ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса.

"Подозреваемый достоверно зная о том, что загруженные им с Интернет-ресурсов на его мобильный телефон файлы содержат видеозаписи с содержанием культа насилия и жестокости, незаконно, преднамеренно выполнил пересылку файла через мобильное приложение Viber на номер семь карты мобильной связи", — говорится в судебном приговоре.

На суде подозреваемый свою вину признал, однако не объяснил мотивы своего поступка. В октябре 2021 года мужчину уже осудили по части 2, 3 ст. 301 УКУ – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов. Суд признал его виновным в пропаганде насилия и приговорил к 4 годам и 11 месяцам тюрьмы.

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