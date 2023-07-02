На Закарпатье надвигаются ливневые дожди и грозы: синоптики обратились со срочным предупреждением

На Закарпатье объявлен ІІ уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 2-3 июля в Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней, ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, загрязненных русел ручейков и водоотводных канав. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков", — говорится в сообщении.

Сегодня, 2 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных местами в Винницкой и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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