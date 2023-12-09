На Закарпатье "накуренный" сотрудник ТЦК напал на бывшего коллегу с ножом – журналист

По словам журналиста, проходя мимо прежней гражданской работы, сотрудник ТЦК решил отомстить за увольнение.

На Закарпатье разразился новый скандал с ТЦК – там сотрудник Мукачевского военкомата в состоянии наркотического опьянения пытался ранить ножом мужчину из своей бывшей гражданской работы.

Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагол.

"Мне прислали видеозапись, на которой зафиксирована следующая ситуация: на земле лежит мужчина в военной форме, лицом к земле, а на нем сверху сидит мужчина. Через некоторое время приходят правоохранители, и видеозапись прекращается", – написал он.

На Закарпатье сотрудник ТЦК пытался ранить ножом бывшего коллегу – журналист

Что известно об инциденте

По словам пользователя сети Facebook под ником "Vova Goblak", сотрудник Мукачевского ТЦК и СП, находясь в состоянии наркотического опьянения, размахивал перед ним ножом, но был задержан.

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Впоследствии Глагола выяснил, что военнослужащий с человеком, на которого совершалось нападение, раньше вместе работал на гражданской работе. Но был уволен из-за употребления наркотиков.



Проходя мимо прошедшей работы, сотрудник ТЦК в состоянии наркотического опьянения решил отомстить за увольнение.

"Придя на работу, он пытался ударить господина Владимира ножом, но, к счастью, ему это не удалось. По указанному военнослужащему открыто уголовное производство, но возникает вопрос, как данный военнослужащий получил сертификат нарколога", — отмечает Виталий Глагола.

Закарпатский областной ТЦК пока не отреагировал на инцидент.

Напомним, 5 декабря работники ТЦК раздавали повестки в спортзале в Ужгороде. 6 декабря, военными провели аналогичный рейд в "тренажерках" Хуста и Мукачево.

На следующий день работники ТЦК на Закарпатье устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино". В Сети утверждают, что действия ТЦК в санатории сопровождались бранью и угрозами со стороны правоохранителей, в частности, в сторону женщин.

В свою очередь в Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали рейды с повестками в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и спортзалах области.