На Закарпатье нашелся грибник, которого спасатели искали двое суток: в каком состоянии мужчина

Мужчина самостоятельно нашел дорогу домой.
Грибник, которого на Закарпатье спасатели искали двое суток в лесу, нашелся сам.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"Его искали спасатели двух областей, а он нашелся сам. Мужчина, который заблудился во время сбора грибов в лесном массиве вблизи с. Лопухов Тячевского района, вернулся домой самостоятельно", — говорится в сообщении.
О возвращении мужчины домой в Службу спасения сообщили его родные в 21:00 12 октября.
"Состояние здоровья мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается. Поиски завершены", — добавили в ГСЧС.
Напомним, 37-летний мужчина потерял ориентир во время сбора грибов и заблудился в лесном массиве вблизи села Лопухов Тячевского района. На поиски пропавшего без вести вышли спасатели из нескольких подразделений из Закарпатья и Прикарпатья, а также местные жители.
В лес мужчина пошел вместе с братом. Они договорились, что встретятся вечером, но вернулся только один из братьев. Второго же искали два дня.