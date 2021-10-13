На Закарпатье нашелся грибник, которого спасатели искали двое суток: в каком состоянии мужчина

На Закарпатье нашелся грибник, которого спасатели искали двое суток: в каком состоянии мужчина

Мужчина самостоятельно нашел дорогу домой.

Грибник, которого на Закарпатье спасатели искали двое суток в лесу, нашелся сам.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Его искали спасатели двух областей, а он нашелся сам. Мужчина, который заблудился во время сбора грибов в лесном массиве вблизи с. Лопухов Тячевского района, вернулся домой самостоятельно", — говорится в сообщении.

О возвращении мужчины домой в Службу спасения сообщили его родные в 21:00 12 октября.

"Состояние здоровья мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается. Поиски завершены", — добавили в ГСЧС.

Напомним, 37-летний мужчина потерял ориентир во время сбора грибов и заблудился в лесном массиве вблизи села Лопухов Тячевского района. На поиски пропавшего без вести вышли спасатели из нескольких подразделений из Закарпатья и Прикарпатья, а также местные жители.

В лес мужчина пошел вместе с братом. Они договорились, что встретятся вечером, но вернулся только один из братьев. Второго же искали два дня.

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