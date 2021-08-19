На Закарпатье нашли детей, которых всю ночь искали спасатели и правоохранители: в каком они состоянии

На Закарпатье нашли детей, которых всю ночь искали спасатели и правоохранители: в каком они состоянии

По словам спасателей, маленькие путешественники потеряли ориентир и заблудились.

На Закарпатье нашли четырех детей, которые всю ночь провели в лесу. По данным спасателей, юные путешественники пошли собирать ягоды и грибы, однако в какой-то момент потеряли ориентир, поэтому не смогли самостоятельно выбраться из лесного массива.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 09:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей, транспортировали их в населенный пункт и передали представителям полиции", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отметим, что четверо детей пропали 18 июля во время прогулки по лесу в поселке Порошково Ужгородского района.

Facebook/ ГСЧС Украины

Несовершеннолетних искали сотрудники Национальной полиции, спасатели, Нацгвардия, волонтеры и местные жители. Кроме того, местность "прочесывали" служебные собаки и коптеры.

Напомним, что в Днепре трое подростков застряли на четвертом этаже заброшенного дома. Помогать детям прибыли спасатели.

Новости Украины: в Закарпатье 4 детей пошли в лес и исчезли

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