На Закарпатье нашли двухлетнего ребенка: появились фото

На Закарпатье нашли пропавшего двухлетнего мальчика

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Пропавший двухлетний ребенок найден на Закарпатье во вторник утром в 05:42 в селе Розтоки Раховского района.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Отмечается, что местонахождение малыша 2023 года рождения подразделения ГСЧС обнаружили с помощью современной техники, предоставленной шведскими партнерами.

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«Это яркий пример эффективного международного сотрудничества и важности надлежащего технического обеспечения спасательных служб в чрезвычайных ситуациях. Спасибо партнерам за поддержку!» — говорится в сообщении.

Всего в поисково-спасательной операции привлекались 124 человека, шесть единиц техники, две служебные собаки и три БпЛА. А также 44 спасателя, шесть единиц техники и два беспилотника ГСЧС.

Найден на Закарпатье двухлетний мальчик

Напомним, 21 июня в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток.