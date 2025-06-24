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- Украина
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На Закарпатье нашли двухлетнего ребенка: появились фото
Пропавшего на Закарпатье ребенка 2023 года спасли благодаря современной технике и международному сотрудничеству.
Пропавший двухлетний ребенок найден на Закарпатье во вторник утром в 05:42 в селе Розтоки Раховского района.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
Отмечается, что местонахождение малыша 2023 года рождения подразделения ГСЧС обнаружили с помощью современной техники, предоставленной шведскими партнерами.
«Это яркий пример эффективного международного сотрудничества и важности надлежащего технического обеспечения спасательных служб в чрезвычайных ситуациях. Спасибо партнерам за поддержку!» — говорится в сообщении.
Всего в поисково-спасательной операции привлекались 124 человека, шесть единиц техники, две служебные собаки и три БпЛА. А также 44 спасателя, шесть единиц техники и два беспилотника ГСЧС.
Напомним, 21 июня в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток.