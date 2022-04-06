На Закарпатье нашли группу мужчин, которые ушли в горы без снаряжения и заблудились

На Закарпатье нашли группу мужчин, которые ушли в горы без снаряжения и заблудились

Все они призывного возраста.

На Закарпатье продолжалась спасательная операция в районе Мармаросского массива на Раховщине. Спасатели вместе с пограничниками разыскивали группу из семи человек, включая проводника.

Об этом говорится в ТСН.

Самостоятельно они уже не могли выбраться из гор из-за сложных погодных условий. Заблудившихся призывного возраста — пограничники обнаружили в заброшенном доме лесника на полонине Лисича. На туристов, учитывая неприспособленную обувь и одежду для гор, они не были похожи.

Так же вчера разыскивали в горах отца и сына из Киева. Они ушли в горы и не выходили на связь с родными.

Уже ночью волонтеры обнаружили сына с признаками обморожения ног на румынской стороне. Во время их поисков обнаружили еще тело мужского пола. Их транспортируют в Украину.

На Закарпатье спасатели целый день разыскивали группу заблудших призывного возраста

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