На Закарпатье нашли группу мужчин, которые ушли в горы без снаряжения и заблудились

Все они призывного возраста.
На Закарпатье продолжалась спасательная операция в районе Мармаросского массива на Раховщине. Спасатели вместе с пограничниками разыскивали группу из семи человек, включая проводника.
Об этом говорится в ТСН.
Самостоятельно они уже не могли выбраться из гор из-за сложных погодных условий. Заблудившихся призывного возраста — пограничники обнаружили в заброшенном доме лесника на полонине Лисича. На туристов, учитывая неприспособленную обувь и одежду для гор, они не были похожи.
Так же вчера разыскивали в горах отца и сына из Киева. Они ушли в горы и не выходили на связь с родными.
Уже ночью волонтеры обнаружили сына с признаками обморожения ног на румынской стороне. Во время их поисков обнаружили еще тело мужского пола. Их транспортируют в Украину.
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