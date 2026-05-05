На Закарпатье не могут потушить масштабный лесной пожар: огонь распространяется (фото, видео)

Вблизи Воловца горит лес. Работают спасатели, техника и авиация, ситуация остается сложной.

Вера Хмельницкая
На Закарпатье горит более 75 гектаров леса Фото Мирослав Белецкий

В районе поселка Воловец на Закарпатье разгорелся масштабный лесной пожар. Ячейки возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

«На Мукачевщине в районе поселка Воловец пожар охватил около 75 га леса», — сообщил он.

Пожар на Закарпатье Фото глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий

Ситуация остается сложной. По состоянию на 22.00 полностью локализовать пожар пока не удается, огонь распространяется.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, координирующий работу всех служб.

К тушению привлечены 128 спасателей, 19 единиц техники, авиация.

Также в борьбе с огнем присоединились местные жители.

«Помогают бороться с огнем и местные жители», — сообщил Белецкий.

Глава ОВА отметил, что ситуация находится на его личном контроле, а причина возгорания устанавливается.

Видео с места пожара поделились журналист Виталий Глагола и Ragnarockkyiv.

Напомним, ранее речь шла о масштабных лесных пожарах в Полтавской области. Тогда лесные пожары распространялись по Украине в течение недели. Одни из самых масштабных возгораний спасатели фиксировали и в Харьковской, Донецкой и Ровенской областях.

