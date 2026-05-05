На Закарпатье не могут потушить масштабный лесной пожар: огонь распространяется (фото, видео)
Вблизи Воловца горит лес. Работают спасатели, техника и авиация, ситуация остается сложной.
В районе поселка Воловец на Закарпатье разгорелся масштабный лесной пожар. Ячейки возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.
Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.
«На Мукачевщине в районе поселка Воловец пожар охватил около 75 га леса», — сообщил он.
Ситуация остается сложной. По состоянию на 22.00 полностью локализовать пожар пока не удается, огонь распространяется.
На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, координирующий работу всех служб.
К тушению привлечены 128 спасателей, 19 единиц техники, авиация.
Также в борьбе с огнем присоединились местные жители.
«Помогают бороться с огнем и местные жители», — сообщил Белецкий.
Глава ОВА отметил, что ситуация находится на его личном контроле, а причина возгорания устанавливается.
Видео с места пожара поделились журналист Виталий Глагола и Ragnarockkyiv.
Напомним, ранее речь шла о масштабных лесных пожарах в Полтавской области. Тогда лесные пожары распространялись по Украине в течение недели. Одни из самых масштабных возгораний спасатели фиксировали и в Харьковской, Донецкой и Ровенской областях.