На Закарпатье не могут потушить масштабный лесной пожар: огонь распространяется (фото, видео)

На Закарпатье горит более 75 гектаров леса Фото Мирослав Белецкий

В районе поселка Воловец на Закарпатье разгорелся масштабный лесной пожар. Ячейки возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

«На Мукачевщине в районе поселка Воловец пожар охватил около 75 га леса», — сообщил он.

Ситуация остается сложной. По состоянию на 22.00 полностью локализовать пожар пока не удается, огонь распространяется.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, координирующий работу всех служб.

К тушению привлечены 128 спасателей, 19 единиц техники, авиация.

Также в борьбе с огнем присоединились местные жители.

Глава ОВА отметил, что ситуация находится на его личном контроле, а причина возгорания устанавливается.

Видео с места пожара поделились журналист Виталий Глагола и Ragnarockkyiv.

Дата публикации 22:36, 05.05.26

Напомним, ранее речь шла о масштабных лесных пожарах в Полтавской области. Тогда лесные пожары распространялись по Украине в течение недели. Одни из самых масштабных возгораний спасатели фиксировали и в Харьковской, Донецкой и Ровенской областях.

