На Закарпатье неизвестные напали на пограничников, украли их оружие и сбежали из Украины — журналист

Двое неизвестных мужчин, обнаруженных вблизи границы на Закарпатье, напали на пограничника, отобрали его пистолет и сбежали на территорию Румынии.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

"На участке ОПС "Деловое" — ОПС "Богдан" пограничный наряд, реагировавший на срабатывание сигнальной мины — подвергся нападению со стороны нарушителей границы. После обнаружения 2 мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако, вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р", – рассказал журналист.

Во время побега нарушители произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали.

Нарушителям с оружием пограничников удалось скрыться, ведь подмога не успела им помешать. К моменту прибытия подмоги нарушители уже пересекли государственную границу Украины. В настоящее время идет расследование этого инцидента, говорит журналист.

Официальной информации от ГПСУ пока нет.

Напомним, 23 мая, в одном из территориальных центре комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области умер военнообязанный, которого медики сочли годным к службе.

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