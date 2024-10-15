На Закарпатье несовершеннолетний избил и изнасиловал 62-летнюю женщину: подробности шокирующего инцидента (фото)

В Мукачевском районе 16-летнему парню сообщили о подозрении в изнасиловании.

В Сускове на Свалявщине 16-летнему парню сообщили о подозрении в изнасиловании 62-летней женщины.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

"5 октября в полицию обратилась женщина из одного из сел Мукачевщины и сообщила, что ее 62-летнюю мать избил 16-летний сосед. Полицейские быстро нашли парня, опросили его и приступили к уголовному производству", — рассказал он подробности инцидента.

Уже через несколько дней потерпевшая сообщила, что подросток не только избил ее, но изнасиловал. В ходе повторного допроса злоумышленник признался в содеянном.

Подозреваемый в изнасиловании. Фото: Виталий Глагола

Подозреваемый в изнасиловании. Фото: Виталий Глагола

Сообщается, что следователи уже собрали все доказательства и сообщили молодому человеку о подозрении по статьям об избиении и изнасиловании. Сегодня суд будет выбирать ему меру пресечения. За совершенное ему парню, вероятно, грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый в изнасиловании. Фото: Виталий Глагола

Подозреваемый в изнасиловании. Фото: Виталий Глагола

По словам Глаголы, речь идет о Романе Дзямко.

Напомним, в Хмельницком первокурсника Высшего профессионального училища избили в общежитии, в результате чего он попал в реанимацию, где ему удалили селезенку.

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