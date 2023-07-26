На Закарпатье ночью завершили установку тяжелого механизированного моста

Ночью в Закарпатье завершили установку тяжелого механизированного моста через реку Тересва из комплекта ТММ-3М1.

Это переправа длиной 40 м и грузоподъемностью до 60 тонн, что позволяет обеспечить временный пропуск транспорта через водное препятствие.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА в социальных сетях.

Специалисты ГСЧС соединили все секции моста и вышли на противоположный берег реки под сплошным ливнем. На обеих сторонах обустраивают съезды с центральной дорожной артерии во временную переправу для чего доставили более 150 грузовиков песчано-гравийной смеси.

Также организуют работу по регулированию реверсного движения.

На участке продолжает работать тяжелая инженерная и дорожная техника, развернут пункт управления ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, точки энергообеспечения, Интернета и связи.

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Утром приступаем к обустройству временной переправы для грузовых транспортных средств.

«Больше всего спасибо спасателям, дорожникам, правоохранителям и, самое важное, местным предпринимателям, которые все это время работают вместе с нами и помогают выполнять инженерные работы, предоставляя собственную технику. Спасибо всем, двигаемся дальше», — отметил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.

Напомним, в Закарпатской области в понедельник, 24 июля, произошел обвал трех секций транспортного моста между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

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