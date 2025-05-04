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На Закарпатье обнаружили тело у границы: что известно о погибшем (фото)
Мужчину нашли у подножия горы Поп Иван Мармаросский.
В Закарпатье обнаружили тело мужчины вблизи границы.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Во время патрулирования в горной местности пограничники Мукачевского отряда обнаружили тело человека.
Это произошло сегодня, 4 мая, около 16:00 у подножия горы Пип Иван Мармаросский.
«На место происшествия вызвали спасателей и полицию для проведения дальнейших следственных действий», — сообщили в ГНСУ.
Напомним, в Польше сообщили о дорожных работах в пункте пропуска «Корчева-Краковец» на границе.
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