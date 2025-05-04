На Закарпатье обнаружили тело у границы: что известно о погибшем (фото)

У подножия горы Пип Иван Мармаросский обнаружили тело погибшего мужчины

Реклама

В Закарпатье обнаружили тело мужчины вблизи границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Во время патрулирования в горной местности пограничники Мукачевского отряда обнаружили тело человека.

Реклама

У подножия горы Поп Иван Мармаросский погиб мужчина

Это произошло сегодня, 4 мая, около 16:00 у подножия горы Пип Иван Мармаросский.

«На место происшествия вызвали спасателей и полицию для проведения дальнейших следственных действий», — сообщили в ГНСУ.

Напомним, в Польше сообщили о дорожных работах в пункте пропуска «Корчева-Краковец» на границе.

Читайте также