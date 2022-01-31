На Закарпатье оборвался подвесной мост: камеры зафиксировали, как подростки попадали в воду (видео)

На Закарпатье оборвался подвесной мост: камеры зафиксировали, как подростки попадали в воду (видео)

По предварительным данным, в результате аварии моста травмировался ребенок.

В селе Богдан Раховского района Закарпатской области оборвался подвесной мост, на котором в этот момент были подростки. По данным местных жителей, в результате происшествия один ребенок травмировался.

"Ребенок остался жив, но имеет перелом ноги. Кто кладет на подвесной мост читину..? Мост еще хорошо бы и почистить от снега", - написал в Facebook Василий Бочкор.

Видео с момента обрыва подвесного моста опубликовал на своей странице в Facebook Степан Мильчевич в воскресенье, 30 января.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ябкобы трое подростков зашли на середину моста и начали его раскачивать, после чего мост оборвался.

"Пусть каждый сам сделает свои выводы", – прокомментировал видео автор.

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