На Закарпатье оборвался подвесной мост: камеры зафиксировали, как подростки попадали в воду (видео)

По предварительным данным, в результате аварии моста травмировался ребенок.
В селе Богдан Раховского района Закарпатской области оборвался подвесной мост, на котором в этот момент были подростки. По данным местных жителей, в результате происшествия один ребенок травмировался.
"Ребенок остался жив, но имеет перелом ноги. Кто кладет на подвесной мост читину..? Мост еще хорошо бы и почистить от снега", - написал в Facebook Василий Бочкор.
Видео с момента обрыва подвесного моста опубликовал на своей странице в Facebook Степан Мильчевич в воскресенье, 30 января.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ябкобы трое подростков зашли на середину моста и начали его раскачивать, после чего мост оборвался.
"Пусть каждый сам сделает свои выводы", – прокомментировал видео автор.
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