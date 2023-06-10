На Закарпатье образовались очереди на двух пунктах пропуска: какая причина

Пограничники предупредили о задержках на двух КПП на Закарпатье.

На пунктах пропуска из Украины в Венгрию и Словакию утром 10 июня образовались очереди. Граждан, которые едут из Украины на автобусах через "Чоп — Захонь" и "Ужгород — Вышне Немецкое", просят учесть задержки в пересечении границы.

Об этом сообщила Закарпатская таможня.

По информации пограничников, за последние несколько суток перед пунктами пропуска "Чоп-Захонь" и "Ужгород-Вишне Немецкое" наблюдается накопление очередей автобусов с туристами.

"Это прежде всего связано с началом летнего туристического сезона и отдыхом детей в лагерях за рубежом, что в разы увеличило количество туристических автобусов в страны Евросоюза, и увеличением на 70% рейсовых автобусных перевозок. Другой причиной является усиленный контроль со стороны пограничных и таможенных служб сопредельных государств граждан, их багажа при въезде в страны Евросоюза, что увеличивает время прохождения пунктов пропуска на венгерской и словацкой стороне", — говорится в сообщении.

Кроме того, людей просят граждан учесть незавершенную реконструкцию пассажирского направления в пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" и отсутствие отдельной полосы для движения автобусов. Это, в свою очередь, приводит к их дополнительному накоплению перед КПП, особенно в выходные дни.

Поэтому гражданам рекомендуют при планировании поездок за границу автобусами учесть возможные временные задержки перед указанными КПП, особенно в выходные дни.

Напомним, польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины в одном из пунктов пропуска.

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