На Закарпатье обрушился деревянный мост: туристы упали с высоты 20 метров

В реку упали три женщины.

В селе Квасы Раховского района на Закарпатье в реку упал деревянный пешеходный мост. Одна женщина погибла. Кроме того, два человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

Инцидент произошел поздно вечером 3 августа. В Квасах в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины.

"В результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, которые находились на отдыхе на Раховщине", — говорится в сообщении.

54-летняя пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще двое киевлянок 1986 года рождения с травмами различной тяжести были госпитализированы в Раховскую районную больницу. Впоследствии, одну из женщин медики отпустили для амбулаторного лечения.

Одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста в селе Квасы Закарпатской области. / Фото: ГСЧС

Напомним, в Закарпатской области 24 июля произошел обвал трех секций транспортного моста между поселком Тересва и селом Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Через несколько дней было возобновлено движение грузового и легкового транспорта через реку Тересва по трассе Н-09 — "Мукачево-Рогатин-Львов".

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