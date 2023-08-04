На Закарпатье обрушился деревянный мост: туристы упали с высоты 20 метров

В реку упали три женщины.
В селе Квасы Раховского района на Закарпатье в реку упал деревянный пешеходный мост. Одна женщина погибла. Кроме того, два человека пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.
Инцидент произошел поздно вечером 3 августа. В Квасах в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины.
"В результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, которые находились на отдыхе на Раховщине", — говорится в сообщении.
54-летняя пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще двое киевлянок 1986 года рождения с травмами различной тяжести были госпитализированы в Раховскую районную больницу. Впоследствии, одну из женщин медики отпустили для амбулаторного лечения.
Напомним, в Закарпатской области 24 июля произошел обвал трех секций транспортного моста между поселком Тересва и селом Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали пять человек, среди которых двое детей.
Через несколько дней было возобновлено движение грузового и легкового транспорта через реку Тересва по трассе Н-09 — "Мукачево-Рогатин-Львов".