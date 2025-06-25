- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 948
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье обвалился мост через реку: трасса государственного значения перекрыта (фото)
На трассе Ужок — Нижние Ворота упал мост, который еще весной признавали исправным. Власти обустраивают временную переправу.
На Закарпатье на автомобильной дороге государственного значения Т-07-10 Ужок — Нижние Ворота произошла авария: между населенными пунктами Подполозье и Ждениево обвалилась металлическая конструкция моста.
Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Речь идет об однопролетном металлическом мосте через реку Жденовка, построенном в 1962 году. Его длина — 34 метра.
Согласно официальной информации, последний осмотр моста проводили весной 2025 года. Тогда его состояние было определено как удовлетворительное. Видимых повреждений или аварийных участков при обследовании не обнаружили.
Причины обвала пролетного строения и круг возможных причастных лиц устанавливают правоохранительные органы.
На месте происшествия уже работает тяжелая техника. Проводятся работы по устройству временной переправы через реку Жденовка.
В Агентстве восстановления заявили, что проезд для легкового транспорта и машин служб быстрого реагирования будет восстановлен до конца 25 июня.
На данный момент в поселок Ждениево и сел Збины, Щербовец, Пашковцы, Буковель, Перекрестный, Кичерный и Розтока транспорт может двигаться через село Ужок.
Напомним, в ГПСУ предупредили о пробках на двух КПП на границе с Польшей.