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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Закарпатье обвалился мост через реку: трасса государственного значения перекрыта (фото)

На трассе Ужок — Нижние Ворота упал мост, который еще весной признавали исправным. Власти обустраивают временную переправу.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Обвал моста. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области

Обвал моста. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области

На Закарпатье на автомобильной дороге государственного значения Т-07-10 Ужок — Нижние Ворота произошла авария: между населенными пунктами Подполозье и Ждениево обвалилась металлическая конструкция моста.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Речь идет об однопролетном металлическом мосте через реку Жденовка, построенном в 1962 году. Его длина — 34 метра.

Согласно официальной информации, последний осмотр моста проводили весной 2025 года. Тогда его состояние было определено как удовлетворительное. Видимых повреждений или аварийных участков при обследовании не обнаружили.

Причины обвала пролетного строения и круг возможных причастных лиц устанавливают правоохранительные органы.

На месте происшествия уже работает тяжелая техника. Проводятся работы по устройству временной переправы через реку Жденовка.

В Агентстве восстановления заявили, что проезд для легкового транспорта и машин служб быстрого реагирования будет восстановлен до конца 25 июня.

На данный момент в поселок Ждениево и сел Збины, Щербовец, Пашковцы, Буковель, Перекрестный, Кичерный и Розтока транспорт может двигаться через село Ужок.

Обвал моста. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области

Обвал моста. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области

Напомним, в ГПСУ предупредили о пробках на двух КПП на границе с Польшей.

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